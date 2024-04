Großbaustelle in Rheinberg am Rhein Der Wallacher Deich wird erhöht

Jetzt haben die Arbeiten am Rheindeich zwischen Ossenberg in Höhe Dammstraße über Wallach bis hin zu den Elvericher Höfen bei Büderich richtig begonnen. Alles, was im vergangenen Jahr und bisher gemacht worden ist, sei Vorgeplänkel gewesen, sagen die Verantwortlichen vom Deichverband Duisburg-Xanten. Wichtig zwar, wie jeder einzelne Schritt bei einem solchen Schutzbau, aber eben vorbereitend.