Debatte über Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg Fehler auf beiden Seiten

Der Streit um die geplanten Flüchtlingsunterkünfte in Rheinberg ist mit einem Kompromiss beigelegt worden. Die CDU setzte sich mit ihrem Antrag, die Ausschreibung zu stoppen, nicht durch. Und das ist gut so. Denn andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass Rheinberg in nächster Zeit bis zu 180 geflüchtete Menschen zugeteilt werden, es aber keine vernünftigen Unterkünfte für sie gibt. Aufnehmen müsste die Stadt sie trotzdem, schlimmstenfalls müssten dann Turnhallen umgebaut werden. Das aber soll um jeden Preis verhindert werden. Aus zwei Gründen: weil es Flüchtlingen nicht zugemutet werden sollte, in Sporthallen zu leben. Und weil das im Umkehrschluss bedeuten würde, dass Schul- und Vereinssport nach den Unterbrechungen durch Corona erneut ausfallen müsste.