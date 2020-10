Herbstferienprogramm : Das Zuff wird zum Spielparadies

Die Brüder Eliah und Liam lieferten sich spannende Rennen mit den Kettcars aus dem Spielmobil. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg In den Herbstferien bietet das städtische Jugendzentrum Zuff an der Xantener Straße 99 viel Programm für Kinder, deren Eltern arbeiten müssen und die deshalb betreut werden müssen.

Im Jugendzentrum Zuff geht es zu wie in einem Spielparadies. Vorne im Café verbessern ein paar Kinder ihr Billardspiel, Betreuer Nils „Pümpel“ Conrad leitet sie an. Andere Kinder haben den Kicker in Beschlag genommen, während im Zuff-Saal der kleine gelbe Tischtennisball eine Menge aushalten muss. Frank Haffmanns vom Zuff-Team spielt mit Ewa, Sarah, Linus (alle elf Jahre alt) und dem siebenjährigen Louis Tischtennis. Rundlauf, um genau zu sein. Das macht Spaß, da wird viel gelacht, da kommen die Akteure ganz schön ins Schwitzen.

Unterdessen drehen der sechsjährige Liam und der neunjährige Eliah („Eliah hinten mit h“) auf dem asphaltierten Platz vor dem Zuff-Saal ihre Runden mit Kettcars aus dem Spielmobil. Auch sie haben sichtlich Freude. Die Brüder geben zu, gerne auch mal auf der Skater­anlage die Rampen rauf und runter zu fahren. „Aber das dürfen wir nicht“, sagt Eliah. Sebastian Sturm, der Leiter des Jugendzentrums, nickt zustimmend.

Am Montag hat die Herbstferienbetreuungswoche für 19 Kinder aus Rheinberg begonnen. Die jüngsten sind sechs, die ältesten zwölf Jahre alt. „Das ist ein Angebot für Jungen und Mädchen, deren Eltern in den Ferien arbeiten müssen, die aber noch zu jung sind, um alleine zu Hause zu bleiben“, erklärt Sebastian Sturm. Wie auch alle seine Kollegen freut sich Sturm, dass überhaupt mal wieder Kinder ins städtische Haus kommen. In Zeiten von Corona ist das alles nicht so selbstverständlich. Und der Leiter ist ganz ehrlich: „Wir wissen im Moment auch nicht, wie es weitergeht.“

Am ersten Tag stand erst einmal freies Spielen auf dem Programm. Da können die Kinder machen, worauf sie Lust haben, sollen sich erst einmal kennenlernen. Das dürfte bis mittags, als von den Betreuern selbst gekochte Spaghetti mit Bolognese-Sauce auf den Tisch kommen, erledigt gewesen sein.

In den kommenden Tagen stehen Ausflüge nach Duisburg zum Superfly-Trampolinpark und zum Irrland in Twisteden auf dem Plan. Am Donnerstag gibt es eine Pool-Party im Solvay-Hallenbad, bevor die Ferienwoche am Freitag im Zuff schön ausklingen soll. Bei allen Aktivitäten werden die Kinder von Sebastian Sturm, Sandra Hoff, Kathi Kern, Frank Haffmanns, Nils Conrad, Christian Gradys und Meret Evers betreut, begleitet, angeleitet und unterstützt. Bis Freitag sind Emilia eins (8) und Emilia zwei (6) bestimmt auch mit ihren Loombändern fertig, die sie am Montag in der Bastelecke kunstvoll zu dicken Bändern verknoten. Was man damit machen kann? „Alles Mögliche“, sagen die Mädchen und wundern sich ein wenig über die Frage, als wollten sie sagen: Es geht doch darum, die Bänder zu machen! Nur als Hundeleine, da ist sich das Emilia-Doppel einig, eignen sich die bunten Gummibänder nicht.