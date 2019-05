Konzert in Rheinberg : Schwere Konzert-Kost zum Saison-Finale

Rheinberg Verhaltener Beifall: Das Xenon Saxophon Quartet verlangte dem Publikum in der Stadthalle einiges ab.

Dass die Hälfte des Publikums den Akteuren nach einer Darbietung den Applaus verwehrt, kommt bei Konzerten der Musikalischen Gesellschaft so gut nie vor. Und dass Musiker sagen „Vielen Dank, dass Sie geblieben sind”, erlebt man auch nicht oft. Diesen höchst seltenen Moment teilten Publikum und „Xenon Saxophon Quartets” mit Lukas Stappenbeck (Sopransaxofon), Benjamin Reichel (Bariton-Saxofon) Anze Rupnik (Altsaxofon) und Adrian Durm (Tenorsax) beim letzten Konzert in der Spielzeit der Musikalischen Gesellschaft in der Stadthalle.

In der neuen Spielzeit gibt es neun Konzerte. Den Anfang macht der Klavierabend mit Jamina Gerl am 6. September. Höhepunkt wird anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Musikalischen Gesellschaft das Konzert der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg am 1. März. Als „Rheinbergs musikalischer Gruß an die Landesgartenschau” kommt das Duisburger Salonorchester am 17. Mai 2020 in die Stadthalle.