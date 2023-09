Zum Sonntag Kirmes in Borth – Erinnerungen an Evermarus und Lambertus

Auch Lamberts Leben ist nicht nachahmenswert, aber verehrt wird er in Maastricht und Lüttich, aber auch in Freiburg und Münster. Dort gibt es an seinem Fest eine Laternenpyramide und Lieder und Spiele. Kinder rufen die anderen Kinder in der Nachbarschaft: „Kinder kommt runter! Lambertus ist munter!“