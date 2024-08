Fotos Das war die Kinderbelustigung 2024 beim Schützenfest

Das Kinderbelustigungskomitee Rheinberg hat einmal im Jahr seinen großen Auftritt: immer am Schützenfest-Montag am Rande des Schützenplatzes. Dann sorgt das Team um Präsident Dette Ecke dafür, dass die Kinder Spaß haben, wenn die Eltern Schützenfest feiern. Die beiden Betreuer Jens Gardemann (l.) und Jan Dirk Döppers heben Thilo Gardemann an die Kletterstange.