Straßenverkehr in Rheinberg : Das Verkehrsschild hängt wieder

Straßenverkehr in Rheinberg

Die Stadt hat das Schild am Außenwall wieder angebracht. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Am Außenwall dürfen jetzt auch Radfahrer wieder den Gehweg benutzen. Die Stadt hat das zwischenzeitlich abgeschraubte Schild an der Ecke Bahnhofstraße/Außenwall wieder anbringen lassen.

Der Rheinberger Detlef Dammer hatte beklagt, dass das Verkehrsschild, das Fußgängern und Radlern das gemeinsame Nutzen des Bürgersteigs am Außenwall vorschrieb, verschwunden ist. Dadurch komme es zu Gefahrensituationen. Die Stadt hat das Schild an der Ecke Bahnhofstraße/Außenwall jetzt wieder anbringen lassen. Zuletzt signalisierte dort lediglich eine rote Markierung auf der Fahrbahn mit einer Verschwenkung: Ab hier geht’s über den gemeinsamen Fuß-/Radweg, der am Ende des Außenwalls ebenfalls mit einer Verschwenkung wieder zurück auf die rot markierte Fahrbahnspur für Radler geführt wurde. Die Straßenverkehrsordnung besagt: Eine generelle Radwegebenutzungspflicht gibt es nicht. Eine Nutzungspflicht für einen Radweg besteht, wenn dieser durch die Verkehrszeichen 237, 240 oder 241 ausgewiesen ist. Autofahrer müssten sich daran gewöhnen, dass Radfahrer rechtmäßig auf Straßen fahren und nur überholt werden dürfen, wenn der Abstand mindestens 1,50 Meter beträgt.