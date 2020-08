Ferienfreizeit Rheinberg : Väter und Kinder haben viel Spaß am Wisseler See

Die Väter und Kinder in einheitlichen Outfits am Wisseler See. Foto: VKZ

Rheinberg Eine Gruppe von Rheinberger Vätern und Kindern zwischen drei und 17 Jahren feierte in diesem Jahr ihr zehnjähriges VaKi-Zeltlager-Jubiläum. „VaKi“ steht für „Vater-Kind“. Das Treffen fand am Wisseler See in Kalkar statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

2010 haben fünf Väter mit ihren Kindern erstmals auf dem Kerstgenshof in Labbeck ein Wochenendzeltlager ins Leben gerufen. Mittlerweile nehmen knapp 50 Personen an diesem Event bei Wind und Wetter teil. Wie schon in den vergangenen vier Jahren, fand es in diesem Jahr, unter Corona-Hygienebedingungen, auf dem Campingplatz Wisseler See in Kalkar statt.

Nach der Anreise wurde das Zeltlager mit Grillstelle, Kühlwagen und Küchenzelte errichtet. Am Folgetag gab es wie immer für die Kinder ein Bastelvormittag. Alle Kinder haben die Möglichkeit, mit ihren Vätern etwas Eigenes mit mitgebrachten Werkzeugen und Farben zu bauen, in diesem Jahr ein Wikingerspiel. Am Nachmittag fand dann für die Kinder ein gemeinsamer Kreativnachmittag statt. Hier bestand in diesem Jahr die Aufgabe darin, ein Floß aus Rohren und Platten zu bauen. Das Ergebnis wurde bei herrlichem Sonnenschein anschließend auf dem Wisseler See zu Wasser gelassen.

Abends fand das von den älteren Kindern organisierte Stationenspiel statt. Dabei wurden das Wissen und die Fitness der Gruppen gefordert. Nach der Siegerehrung und dem Grillabend mit Stockbrot, ging am Sonntag bei schönstem Wetter das Wochenende zu Ende.

(RP)