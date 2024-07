Fotos Das sind die Theaterangebote des Rheinberger Kulturbüros in der Saison 2024/25

In der neuen Theater-Reihe des Kulturbüros kommen Klassiker wie „Pension Schöller“, Songs von Simon & Garfunkel, Frank Goosens „Sommerfest“ sowie Stefanie Hertel ist in der Komödie „Avanti, Avanti“ auf die Bühne. Auf den Theaterauftritt von Volksliedsängerin Stefanie Hertel in der Stadthalle werden sich viele Fans freuen.