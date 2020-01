Siegerehrung bei Mathe-Olympiade : Zahlenakrobaten mit Medaillen-Chancen

Rheinberg Im Forum des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums wurden die Kreissieger der Mathe-Olympiade geehrt.

Der Wettkampf mit Zahlen und Variablen geht weiter, die 59. Mathematik-Olympiade kommt langsam in ihre entscheidende Phase. Waren in der zweiten Runde noch 113 Schülerinnen und Schüler aus 13 Gymnasien des Kreises Wesel dabei, so ist das Teilnehmerfeld bei der Kreisausscheidung schon überschaubarer geworden. Aus 23 Teilnehmern des Kreises Wesel wurden sieben Preisträger ermittelt, die am 22. Februar in Hamm an der Landesausscheidung teilnehmen dürfen.