Kultur-Events in Rheinberg Kabarett, Lesung und Oktober-Gaudi

Ilhan Atasoy – Literaturabend „Herr Ober, ein Gedicht bitte!“ heißt das Programm, mit der Ausnahmekünstler Ilhan Atasoy aus Dortmund am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche in Orsoy an der Egerstraße auftritt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Atasoy verspricht einen spannenden, humorvollen und literarischen Abend der Spitzenklasse. Ilhan Atasoys Leidenschaft gilt der Poesie. Hier serviert er – einem Kellner gleich – auf Zuruf Gedichte auf Deutsch und Türkisch von Dichtern aus aller Welt: Bertolt Brecht, Heinz Erhardt, Nazim Hikmet, Heinrich Heine, Wilhelm Busch oder Joachim Ringelnatz. Ein Gedicht, so sagt er, will nicht einfach nur wiedergegeben werden. Es will vielmehr gespürt und mit der ihm innewohnenden Emotionalität vorgetragen werden. Die schönsten Momente sind für Atasoy, wenn er Menschen im Publikum mit seinen Gedichten anrührt. Der Dortmunder Kabarettist Ilhan Atasoy ist mit Lyrik- und Kabarett-Programmen deutschlandweit unterwegs und auch als Autor tätig.