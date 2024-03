Kirchliches Leben Rheinberg Das sind die Gottesdienste am Oster-Wochenende

Katholisch 10 Uhr Beichtgelegenheit in deutscher und polnischer Sprache in St. Anna; 10.30 Uhr Kinderkreuzweg, besonders für die Erstkommunionkinder in St. Mariä Himmelfahrt, Ossenberg; 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn in St. Mariä Himmelfahrt Ossenberg und in der evangelischen Kirche in Orsoy. In St. Anna wird die Liturgie besonders für Familien gefeiert. Es singt der Kirchenchor St. Anna/St. Peter.