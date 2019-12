Neue Apartments in Rheinberg : Wohnen auf Zeit mit Rundum-Service

Sabine Klaus in der Gemeinschaftsküche des komplett sanierten Hauses an der Underbergstraße im Windschatten des Underbergturms. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Sabine und Hans-Peter Klaus haben das Haus Underbergstraße 18 umgebaut und vermieten dort drei Mini-Apartments – aber nur wochenweise.

Wer beruflich bedingt für mehrere Monate in eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehen muss, sucht meistens ein Zuhause auf Zeit. Eine Alternative zu Hotels sind sogenannte Full-Service-Apartments – kleine, komplett ausgestattete Wohnungen mit allem Komfort und hohem Wohlfühlfaktor. Sabine Klaus vermietet im Haus an der Underbergstraße 18 drei stilvoll eingerichtete Apartments zur Langzeitmiete (Mindestmietzeit vier Wochen). „Macquarie Blue“ heißt das ungewöhnliche Wohnen auf Zeit in der Altstadt, benannt nach einer australischen Hafenstadt, in der das Ehepaar Klaus selbst einige Jahre gelebt hat.