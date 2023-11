Entscheidung ist gefallen Regionalverband beschließt weiteren Kiesabbau im Kreis

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) hat am Freitag den überarbeiteten Regionalplan beschlossen. Damit hat das Ruhrparlament den Weg für weitere Auskiesungen am Niederrhein, untere anderem in Rheinberg, Kamp-Lintfort und Alpen, frei gemacht. Die Abgeordneten aus dem Kreis Wesel stimmten geschlossen dagegen.