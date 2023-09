In einem Jahr soll das neue Haus stehen Räumungsverkauf im Rheinberger Rewe Center – die Bagger rücken an

Rheinberg · Am Samstag schließt das Rewe Center an der Moerser Straße in Rheinberg. Das Gebäude wird abgerissen. Doch das ist nicht das Ende für den Supermarkt an der Stelle.

01.09.2023, 16:55 Uhr

Leergefegt: Viel steht nicht mehr in den Regalen im Rewe-Markt in Rheinberg. Anfang Oktober kommen die Abrissbagger. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Lennard Hoffmann und Bernfried Paus

Die Parkplätze am Rewe Center auf der Moerser Straße in Rheinberg sind ungewöhnlich leer für einen Freitagmorgen. Die Regale des Supermarktes sind nur noch spärlich befüllt. Einige sind vollständig geplündert. Da heften nur noch die Preisschilder. Ein Arbeiter baut Regale ab. Das Rewe Center schließt. Samstag ist Schluss hier.