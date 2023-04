Klassische Musik in Rheinberg Mit vier Saxophonen auf Konzertreise durch Amerika

Ein außergewöhnliches Quartett bringt die Musikalische Gesellschaft Rheinberg zum Abschluss ihrer Spielzeit am Sonntag, 7. Mai, ab 19 Uhr, auf die Bühne der Rheinberger Stadthalle. Das Pindakaas Saxophon Quartett benannte sich vor gut 20 Jahren selbstironisch nach dem niederländischen Namen für Erdnussbutter – „Pindakaas“. Der noble Ton ist ihr Markenzeichen. Ob Barock, Klassik oder Moderne: Dank stilgerechter Interpretation erklingen Kompositionen aller Jahrhunderte immer in zeitgemäßem Gewand. Die international ausgezeichneten Musiker präsentieren mit dem Programm „America“ Musik aus der „Neuen Welt“: amerikanische Klassiker wie Samuel Barbers „Adagio for strings“, Antonin Dvořáks Largo aus der Symphonie Nr. 5 „Aus der neuen Welt“ oder Chick Coreas „Children’s songs“ erklingen ebenso wie die „North American Suite“ für Saxophonquartett. Die unterhaltsam moderierte Konzert-Reise führt aber auch zu George Gershwins Jazzklassikern und der Weltmusik von Mike Curtis aus Oregon. Das Pindakaas Saxophon Quartett sind Thorsten Floth (Sopransaxophon), Guido Grospietsch (Altsaxophon), Anja Heix (Tenorsaxophon) und Matthias Schröder (Baritonsaxophon). Die Abendkasse ist am 7. Mai ab 18.15 Uhr geöffnet. Karten kosten 20 Euro, für Mitglieder 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren haben freien Eintritt.