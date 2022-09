Kirchliches Leben in Rheinberg : Das Gemeindehaus ist jetzt entwidmet

Mitglieder der Kirchengemeinde zeigen sakrale Gegenstände, die symbolisch aus dem Gemeindehaus getragen wurden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Ossenberg Damit die Evangelische Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth das Gebäude an der Kapellenfeldstraße an den Sportverein Concordia Ossenberg verkaufen kann, musste es zunächst in eine weltliche Nutzung überführt werden.

Mit dem Evangelischen Gemeindehaus an der Kapellenfeldstraße verbinden viele Ossenberger ganz persönliche Erinnerungen. Von der ersten Taufe am 12. April 1970 bis zur letzten im Februar 2015 war die Gottesdienststätte Mittelpunkt der Ossenberger Protestanten. Hochzeiten, Konfirmationen oder Trauergottesdienste ließen die Menschen an diesem Ort im Glauben zusammenkommen.

Am Sonntag nun wurde das Gemeindehaus, dass bereits seit acht Jahren vom Sportverein Concordia Ossenberg genutzt wird, in einem letzten Gottesdienst offiziell entwidmet. Das war nötig geworden, nachdem das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth am 29. November 2020 die Aufgabe und den Verkauf des Hauses beschlossen hatte. „Es gab keinen Zwang, aber angesichts sinkender Mitgliederzahlen schließlich auch eine Empfehlung des Kirchenkreises, das Haus zu verkaufen. Zumal durch einen immensen Reparaturstau hohe Kosten auf uns zugekommen wären. Und wenn wir das Haus selber nicht nutzen, macht das keinen Sinn“, erklärt Frank Hoster, Presbyter und Kirchmeister der Gemeinde.

Info Concordia Ossenberg nutzt das Haus bereits Käufer Bereits seit 2004 ist das Gebäude an den SV Concordia Ossenberg verpachtet. Der Sportverein nutzt es als Bestandteil des Sport- und Gesundheitscenters für Kurse und Veranstaltungen. In Zukunft soll der SV Concordia auch Eigentümer des Gebäudes sein.

Außerdem habe man mit der Schlosskapelle eine verbliebene Gottesdienststätte im Ort. Mit Concordia Ossenberg steht ein Käufer bereit. Aktuell hapert es noch an Details, aber Hoster ist zuversichtlich, dass der Kaufvertrag bald unterzeichnet werden kann. Einen Abschied für immer muss das keineswegs bedeuten, verspricht Rolf Boelmann, zweiter Vorsitzender des Vereins: „Der Gemeinde steht die Tür weiter offen, wie bei einem Bürgerhaus.“

Unter den rund 60 Besuchern des Abschiedsgottesdienstes, der vom Posaunenchor unter der Leitung von Dirk Wittfeld begleitet wurde, waren neben Superintendent Wolfram Syben viele Mitglieder und ehemalige Mitglieder des Presbyteriums, Vertreter von Concordia Ossenberg und Gemeindemitglieder. Die schwelgten im Vorfeld in Erinnerungen. „Das Schönste für mich waren die Weihnachtsbasare. Die gingen immer über zwei Tage und wir hatten damals schon die Nachhaltigkeit im Blick und haben gebrauchte Sachen verkauft“, erzählt Küsterin Ursula Fitzek. Elfriede Tanneberger, die damals zu den fleißigen Helfern zählte, lobt den Zusammenhalt: „Wenn alles aufgeräumt war, haben wir bei Pizza und Rotwein zusammengesessen und uns über Gott und die Welt unterhalten.“

Mit einer Träne im Auge sahen viele dabei zu, wie zum Schluss auch die liturgischen Gegenstände einzeln hinausgetragen wurden. Pfarrerin Ulrike Thölke hob dabei noch einmal die Bedeutung der einzelnen Symbole hin. „Vom Ambo ist Gottes Wort verkündet worden. Es hat Glauben in uns geweckt und uns gestärkt.“ Abendmahltisch, Taufbecken und die anderen Gegenstände werden bis zu ihrer weiteren Verwendung in den Räumen des Wallacher Gemeindehauses eingelagert. Den Übergang von einer Gottesdienststätte in eine weltliche Nutzung unterstrich der Posaunenchor am Ende des Gottesdienstes mit dem Bob-Dylan-Klassiker „Blowin‘ in the Wind“.

