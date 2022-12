Konzert in Rheinberg Weihnachtsmusik in Zeitlupe

Der ätherisch-klare Klang indes, von Oddgeir Berg selbst in seinem Bonker-Studio realisiert, entführt in die unwirkliche Übergangszeit zwischen Tag und Nacht, die zu dem Markenzeichen der Band geworden sind. Am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, gastiert die Band in der Alten Kellnerei, Innenwall 104, in Rheinberg. Der Eintritt ist frei.