Niederrheinisches Prinzentreffen in Ossenberg 50 Prinzen und Tollitäten und das Pony der jungen Fürstin

„Dass wir das Niederrheinische Prinzentreffen durchführen können, haben wir einigen Gönnern und Unterstützern zu verdanken“, unterstreicht Karl Caniels. Er dankt im Namen seines Vereins der Volksbank Niederrhein dafür, dass sie von Beginn an als Schirmherrin des Events, das es in dieser Form kein zweites Mal gibt, aufgetreten ist und sich maßgeblich an der Finanzierung beteiligt. Volksbank-Vorstand Dieter Hackstein war deshalb als Gast des Treffens besonders gern gesehen. Auch Solvay, wieder einmal vertreten durch Werkleiter Norbert Mülders, steht immer an der Seite der Ossenberger Karnevalisten. Auch das Chemie-Unternehmen unterstützt das Prinzentreffen finanziell. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Caniels.