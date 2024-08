Kabarett & Comedy in Rheinberg Denkanstöße und viel zu lachen

Kom(m)ödchen Das Ensemble Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel bringt „Bulli. Ein Sommermärchen“ am Samstag, 17. Mai, auf die Stadthallen-Bühne. „Was für Zeiten!“, heißt es darin. Gewissheiten gehen dahin, Kriege und Krisen bestimmen unsere Welt. Dabei hatten wir doch alle im Leben was ganz Anderes geplant. Mit dem neuen Stück nimmt das Kom(m)ödchen die Zuschauer mit auf eine Reise. Eine Reise zu den Träumen und Idealen, die eine Gesellschaft haben kann und zu dem, was am Ende aus diesen Träumen wird. Nach vielen Jahren kommen vier Jugendfreunde noch mal zusammen, um abzugleichen, was aus ihren alten Utopien geworden ist.