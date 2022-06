Traditionsgaststätte in Orsoy : Das „Mütterlein“ wird 100 Jahre alt

Maria Kühnen betreibt das „Mütterlein“ an der Egerstraße seit 2008. Auch sie stammt aus der Familie Hoorens. Am Sonntag feiert sie mit vielen Gästen. Foto: Olaf Ostermann

Orsoy Von Beginn an ist die Traditionsgaststätte an der Egerstraße in Familienhand. Maria Kühnen, seit 2008 Inhaberin des Orsoyer Lokals, feiert das Jubiläum am Sonntag mit Stammgästen, Vereinen und viel Musik.