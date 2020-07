Kommentar zur Zerstörung der Alltagsmenschen : Das Maß ist voll: Vandalismus in der Stadt geht alle an

Das Maß ist voll: Vandalismus in der Stadt geht alle an

Meinung Rheinberg Die Zerstörung von fünf erst wenige Stunden zuvor im Rheinberger Stadtpark aufgestellter Betonfiguren – Alltagsmenschen – hat die Menschen fassungslos gemacht. Wer macht so etwas? Und warum?

Was geht in den Köpfen von Menschen vor, die sich mit so brachialer Gewalt an Kunstwerken zu schaffen machen, wie es einige offenbar Durchgeknallte im Stadtpark mit fünf „Alltagsmenschen“ getan haben? Ganz sicher nicht viel, bei derlei Hirnlosigkeit und Zerstörungswut darf man unterstellen, dass den Tätern nicht mehr zu helfen ist.