Gastronomie in Rheinberg Bodenständige und leckere Küche im „Einfach Rosin“

Der Imbiss Diabolus an der Xantener Straße 79 in Rheinberg ist nach rund vier Jahren Geschichte. In dieser Woche haben dort Michael und Beate Rosin das Lokal „Einfach Rosin“ (Bistro und Catering) eröffnet. Das Ehepaar bietet Frühstück, Mittagessen und Snacks. Beate und Michael Rosin sind erfahrene Gastronomen. Nachdem sie lange ein Restaurant in Saalhoff und zuletzt das Krauthaus Heesenhoif in Budberg betrieben haben, sind sie jetzt am Rande der Innenstadt für ihre Kunden da: Ihr Lokal gehört zum Fachmarktzentrum mit dem Netto-Markt, dem Getränkehandel Trink & Spar, dem Futterhaus für Tierbedarf sowie dem Bioladen Kriemhildmühle.