Von einer „Premiere nach langer Durststrecke“ sprach Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde, als er am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr das Kulturfest auf dem Großen Markt eröffnete. Die dreitägige Party soll der Höhepunkt sein im ersten Kultursommer, den eine bunt gemischte Arbeitsgruppe organisiert hat. Auch am Samstag und Sonntag ist viel los in der Stadt auch am Spanischen Vallan im Stadtpark.