Festival in Rheinberg Es gibt wieder Kultur am Spanischen Vallan

Am Samstag gehört die Bühne dem Rheinberger Duo Franz Loszt & Apolonia, hinter dem die Sängerin Yvonne Rüller und der Gitarrist und Sänger Renan Cengiz stecken. Rheinbergern, die in der Mitte des Lebens angekommen sind und sich über die ersten grauen Haare freuen, dürfte der Name The March noch etwas sagen. Die Folkrock-Band sorgte vor allem in den 90er Jahren für Furore. Jetzt sind sie wieder da, mit neuem Elan. Aber leider ohne ihren Gitarristen Andi Kühn, der im vergangenen Jahr im Alter von 50 Jahren gestorben ist.