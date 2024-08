Live-Musik in Rheinberg Jazz, Klassik und Filmmusik in der Wallacher Kirche

Rheinberg-Wallach · Sechs Musiker zaubern am Samstag in der Wallacher Kirche mit einer Mischung aus Jazz, Klassik und Filmmusik unterschiedlichste Stimmungen in den Raum. Das Konzert steht unter dem Oberbegriff „Written In The Sky“.

13.08.2024 , 15:05 Uhr

Diese sechs Musiker spielen am Samstag in der Evangelischen Kirche in Wallach. Foto: Veranstalter

Zu einem Konzert mit besonderer Sextett-Besetzung lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth ein. Der Gitarrist Ralf auf der Heiden aus Borth hat befreundete Musikerinnen und Musiker um sich versammelt: die Querflötistin Lelya Bayramogullari, den Oboisten Bayram Bayramogullari, den Geiger Frederik Geene, den Vibraphonisten Thomas Klecha-Faure und den Kontrabassisten Georg Kresimon. Sie zaubern mit einer Mischung aus Jazz, Klassik und Filmmusik unterschiedlichste Stimmungen in den Raum. Das Konzert steht unter dem Oberbegriff „Written In The Sky“. Besonders der Wechsel aus freien Abschnitten und auskomponierten Teilen machen den Charme des Arrangements aus, das Kompositionen von Max Richter, Ralph Towner, Enrico Moriccone und anderen bietet. Präsentiert wird dieses außergewöhnliche Programm am Samstag, 17. August, um 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche Wallach an der Kaiserstraße 2-4. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

(up)