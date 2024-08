Schützenfest in Rheinberg Warum die Kinderbelustigung etwas Besonderes ist

Es ist ordentlich warm am Montagnachmittag auf dem Schützenplatz. Franz-Josef Potjans, Heiner Kiwitt und Karl-Heinz Ecker geraten ganz schön ins Schwitzen. Die drei Herren sitzen am Eingang zum Spielgelände am Rande des Schützengeländes. Wer rein will, muss nicht nur einen Euro zahlen, wenn er erwachsen ist (Kinder haben natürlich freien Eintritt), sondern muss auch unter dem großen Torbogen durch, auf dem dick und fett „Die Freude hoch“ steht. Das ist seit ewigen Zeiten das Motto bei der Rheinberger Schützenkirmes und damit auch beim Kinderbelustigungskomitee von 1860. Dieser Verein läuft genau einmal im Jahr zur Höchstform auf: immer am Schützenfest-Montag, wenn der neue König oder neuerdings auch die Königin ermittelt werden.