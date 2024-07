Kinderbelustigungskomitee Rheinberg von 1860 Spieltag beim Schützenfest – analog und ohne Hightech

In diesem Jahr sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, am Montag, 5. August, ab 11 Uhr, den Tag bei Spielen, Essen und Getränken zu verbringen. Während es am Schützenstand gleich nebenan darum geht, wer die neue Königin oder der neue König wird, können die Kleinen unter Aufsicht spielen, toben und sich ausprobieren. Der Eintritt für Kinder ist kostenfrei. Erwachsene zahlen einen Euro. Ziel und Zweck ist es, Kinder am Rande des Schützenfestes zu beaufsichtigen, zu betreuen und zu bespaßen, damit die Eltern ein paar Meter weiter in Ruhe feiern können. „Dieser eine Tag ist für uns der Tag der Tage“, hat Dette Ecker, der Präsident des Kinderbelustigungskomitees, einmal gesagt. Er ist als Kind schon selbst zur Kinderbelustigung gegangen – natürlich. In dem abgezäunten Gelände an der Orsoyer Straße werden heute immer noch die gleichen Spiele angeboten wie vor 40, 50 oder 60 Jahren. „Uralte Spiele, alles selbst gebaut und total analog. Die begeistern auch heute noch. Dafür lassen die Kinder sogar ihre Handys liegen. Es geht auch ohne Hightech“, sagt Dette Ecker.