Kulturprojekte Niederrhein : Am Montagabend gibt es Jazz in der Alten Kellnerei

Julia Kadel (Klavier, Komposition), Steffen Roth (Schlagzeug) und Karl-Erik Enkelmann (Kontrabass) sind das Kadel-Trio. Foto: veranstalter/Veranstalter

Rheinberg Der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ setzt seine Reihe der Konzerte an besonderen Orten in Rheinberg fort. Am Montag, 18. November, 20 Uhr, gibt es das nächste Konzert in Kooperation mit der Stadt und mit Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein.

