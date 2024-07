SPD Rheinberg Junges SPD-Team mit frischen Ideen

Die Rheinberger SPD hat ein auffällig junges Führungsteam. Der Ortspartei mit rund 150 Mitgliedern steht seit wenigen Monaten Hannah Bollig vor. Die 29-jährige ist nicht nur jung, sondern auch die erste Frau in dieser Position. An der Spitze der Fraktion steht der 30-jährige Philipp Richter, und das seit fast vier Jahren. Das Duo hat viele Ideen und will die Sozialdemokratie in Rheinberg attraktiver machen. „Politik braucht Visionen“, sagt Hannah Bollig. „Es muss klar sein, wo die Rheinberger SPD hin will.“ Ideen lassen sich aber nur umsetzen, wenn viele die Partei wählen. Philipp Richter nennt deshalb das Ziel für die Kommunalwahl im Herbst 2025: „Wir müssen mehr Ratsmandate holen, um unsere Vorstellungen durchsetzen zu können.“