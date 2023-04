Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg Das Haus fürs Lebensende wird 25

Ralf H. Nennhaus, Geschäftsführer der Moerser St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft, ist ehrlich: „Ich weiß gar nicht, was man zu diesem Jubiläum sagen soll. Man kann einfach nur stolz und dankbar sein: auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf den Förderverein, auf alles.“ Das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg – die Einrichtung an der Moerser Straße gehört zur St.-Josef-Gruppe – wird am 1. Juli 25 Jahre alt. Und das feiert das Haus mit einigen Veranstaltungen.