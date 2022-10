Spende für Haus Sonnenschein in Rheinberg : Aus Freude wird Hilfe für das Hospiz

Rheinberg Ute Schreyer und Wolfgang Dröttboom haben bei der Feier ihrer Silberhochzeit auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für das Haus Sonnenschein gebeten. Die Einrichtung ist auf solche Gaben angewiesen.

Es war keine Hochzeit wie jede andere, damals, Ende September vor 25 Jahren. Ute Schreyer hatte als CDU-Politikerin, Ratsfrau, stellvertretende Bürgermeisterin und langjährige Lehrerin an der Rheinberger Hauptschule einen enorm hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt. Bei Wolfgang Dröttboom sah das nicht viel anders aus. Als Ehrenoberst und Vorsitzender des Osssenberger Schützenvereins sowie treibende Kraft bei den Borther Sportfiischern war auch er schon damals bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund.

Getraut hat das Paar Klaus Bechstein, damals Rheinbergs erster hauptamtlicher Bürgermeister und gestandener SPD-Mann. „Er hat das ganz großartig gemacht“, so Ute Schreyer, die sehr bedauert, dass Bechstein vor zweieinhalb Jahren gestorben ist. Sie und ihr Mann hätten ihn gerne dabei gehabt, als jetzt die Silberhochzeit im Lokal Punto an der Gelderstraße gefeiert wurde. Das Fest sei mit rund 60 Gästen auch sehr gelungen gewesen, aber nicht mit der Hochzeit 1997 zu vergleichen.

Schon damals haben Dröttboom und Schreyer, heute beide 73 Jahre alt, entschieden, auf Geschenke zu verzichten und lieber für einen guten Zweck zu sammeln und zu spenden. „Es sind damals um die 14.000 D-Mark zusammengekommen“, so Ute Schreyer. Die Begegnungsstätte Reichelsiedlung (unter anderem mit einer Grill-Anlage) und die inzwischen abgerissene Seniorenbegegnungsstätte am Wall (mit Fernsehgerät und Videorekorder) wurden bedacht, das restliche Geld ging an die Stadt für besondere soziale Ausgaben.

Auch jetzt haben die beiden Rheinberger wieder gesammelt – für das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg. „Das haben wir schon gemacht, als wir unsere 70. Geburtstage gefeiert haben“, berichtet die ehemalige Rheinberger Bürgermeisterin. „Damals kamen 2300 Euro zusammen, jetzt sind es 2500 geworden.“ Das Geld hat das Silberhochzeitspaar jetzt persönlich Mirjam Klaas, Leiterin des Hospizes an der Moerser Straße, überreicht. Davon soll eine Wellenbank für den Garten angeschafft werden. „Mittlerweile sind viele Freunde und Bekannte von uns hier bei Ihnen in der Einrichtung gewesen. Daher wissen wir, wie gut und wichtig die Arbeit ist, die Sie her leisten“, betonte Ute Schreyer.