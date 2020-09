Schulhofgestaltung in Rheinberg : Das Gymnasium mit dem großen A

Das große A sorgt für Freude am Amplonius-Gymnasium. Vertreter der Schule, der Stadt und der Sponsoren stellten das Projekt am Freitag vor. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Auf dem Schulhof kann man sich auf einer zweistufigen Sitzreihe inklusive Überdachung in den Pausen entspannen. Das neue Hartgummi-Kleinspielfeld ist fertig und auch in den Kultpool ist investiert worden.

Drei Jahre später ist es soweit: Mitten auf dem Schulhof bietet seit dem Beginn des neuen Schuljahres eine zweistufige Sitzreihe in Form eines großen „A“ wie Amplonius inklusive eines überdachten Bereiches die Gelegenheit für entspannte Unterrichtspausen. „Gut Ding will Weile haben“, sagt Schulleiter Marcus Padtberg und erinnert sich an die Anfänge der Planung: „Es gab verschiedene gestalterische Ansätze, die Idee mit dem A kam schließlich von den Schülern. Und weil wir den Baum in der Mitte des Schulhofes einbinden wollten, stand fest, der kommt aus dem Loch im A.“