Leiterin der Stadtbibliothek Rheinberg geht in den Ruhestand : Im Ruhestand nach 43 Jahren Bibliothek

Gabriele Gratz-Stötzer zeigt, wie sich die Arbeit von Bibliothekaren verändert hat. Wurde früher noch mit Karteikästen gearbeitet, so stehen heute Virtual-Reality-Brillen für Computerspiele zur Verfügung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Gabriele Gratz-Stötzer schlägt ein neues Kapitel auf. Ab 1979 hat sie im Konvikt in Rheinberg gearbeitet, seit 1987 war sie dort Leiterin. Sie hat in ihrem Berufsleben viele Veränderungen erlebt. Jetzt geht die 65-Jährige in Rente.

Für viele ist sie das Gesicht hinter den rund 54.000 Medien auf 750 Quadratmetern Publikumsfläche: Gabriele Gratz-Stötzer, seit 1987 Leiterin der Stadtbibliothek Rheinberg. Am Samstag schließt sie dieses Kapitel und schlägt ein neues auf. Die Diplom-Bibliothekarin verabschiedet sich nach 43 Berufsjahren in den Ruhestand. Einen ersten Plan für die Zeit danach hat die 65-Jährige mit ihrem Mann bereits geschmiedet: eine Radtour durch Frankreich – vorbei an gotischen Kathedralen.

Ein bisschen Wehmut schwingt bei Gabriele Gratz-Stötzer an ihren letzten Tagen im Konvikt mit. Schließlich hatte sie sich ihre letzten beiden Berufsjahre irgendwie anders vorgestellt. Die Pandemie ist ein „Spielverderber“: Vor allem junge Menschen wollten sie und ihr Team mit neuen Gaming-Angeboten in die Bibliothek locken. Mit Virtual-Reality-Brillen und großen Monitoren ist das technische Equipment vorhanden, doch aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen konnten Kinder und Jugendliche bislang nicht zum Spielen zusammenfinden. Denn auch eGaming fördere soziale Kompetenzen sowie Sprach- und Medienkompetenz, ist die Bibliotheksleiterin überzeugt.

Info Im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße Standort Die Stadtbibliothek Rheinbertg befindet sich im alten Konvikt an der Lützenhofstraße 9 in Rheinberg. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch unter der Nummer 02843 5122 erreichbar. Öffnungszeiten Die Bibliothek ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 11 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr; Donnerstag und Freitag von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Montag ist geschlossen. In der Schulzeit ist zusätzlich am Dienstag und Mittwoch zwischen 9.30 und 10 Uhr geöffnet.

Die Anforderungen an eine Bibliothek haben sich im Laufe der Jahre gewandelt und werden sich weiter wandeln: Weg von der Ausleihstelle für Medien hin zu einem Treffpunkt, wo Menschen gemeinsam lernen und gemeinsam etwas ausprobieren, wo Technik integraler Bestandteil ist. So sieht Gabriele Gratz-Stötzer die Zukunft der Bibliothek.

Angefangen hat aber alles ganz analog. 1979 – nur vier Tage nach ihrer letzten Prüfung – trat die Diplom-Bibliothekarin die Stelle als Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek in Rheinberg an. Ende der 1970er Jahre hieß es noch Bücherei, waren Bücher ausschließlich über fein säuberlich geordnete Karteikarten zu finden und die Ausleihe über handbeschriftete Karten im Buchdeckel organisiert. „Wir haben jeden Morgen die Buchkarten gezählt und in Formulare übertragen“, erinnert sich Gabriele Gratz-Stötzer. Als dann die ersten Hörspielkassetten Einzug in die Ausleihe hielten, sei das eine Revolution gewesen und habe bisweilen Unverständnis hervorgerufen. Das gehöre doch nun wirklich nicht in eine Bibliothek, hieß es damals.

Dabei bahnte sich – neben der Umstellung auf EDV – die nächste Veränderung bereits an. Seit den 1990er Jahren eroberten die digitalen Medien nach und nach die „Regale“: CDs, Spielfilm-DVDs, E-Book -Reader. Der Anschluss an die Onleihe-Niederrhein.de macht das Ausleihen von überall möglich. E-Learning-Programme sind im Angebot und seit Ende 2021 ermöglicht die Rheinberger Bibliothek Zugang zur digitalen Plattform „overdrive“ für fremdsprachige Medien. „Der Anteil digitaler Medien wird immer größer“, berichtet Gratz-Stötzer. Und dennoch erfreuen sich viele – große wie kleine Bücherwürmer – immer noch an der Haptik des Buches. „Das ist ein anderes Lesegefühl“, weiß die Mutter eines erwachsenen Sohnes, der vor allem die frühe Leseförderung am Herzen liegt. Sie selbst greift übrigens auch lieber zur Printausgabe. „Den E-Book-Reader nutze ich nur im Urlaub, damit das Gepäck nicht so schwer wird“, schmunzelt die Moerserin.

Und was schmökert Gabriele Gratz-Stötzer selbst am liebsten? Da mag sie sich nicht festlegen. „Nur der ganze Vampir-Hype hat sich mir nie erschlossen“, bekennt sie mit einem Lachen und räumt sogleich mit einem Vorurteil auf: Als Bibliothekarin lebe man beruflich nicht zwischen Buchdeckeln. „Es geht vielmehr darum, Medien durch Zuordnung und Verschlagwortung zu erschließen“, erklärt sie. Für ihren Beruf habe sie sich nicht aus Liebe zum Buch entschieden, sondern weil sie die Idee der Informationsweitergabe faszinierte. „Damals verfügten die großen Bibliotheken über Auskunfts- und Informationsbeschaffungsdienste“, schildert Gabriele Gratz-Stötzer. Alle Fahrpläne der Bahn, sämtliche Telefonbücher Deutschlands? Wissen, das heute für fast jeden im Internet abrufbar ist, fand sich früher nur an einem Ort: der Bibliothek.

