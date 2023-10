Fotoausstellung in Rheinberg Bilder gegen den November-Blues

Was hilft an einem Sonntag im November gegen den November-Blues? Vielleicht der Besuch einer Ausstellung, bei der es nicht nur interessante Exponate zu sehen gibt, sondern bei der man auch viele Menschen treffen kann. Der Rheinberger Armin Fischer, seit Jahrzehnten Fotograf des Boten für Stadt und Land , will dem November-Blues auf jeden Fall die Zähne zeigen und hat deshalb gleich vier Veranstaltungen in „Fischers Feiner Foto-Galerie“ in den Räumen des Malerbetriebs Riekötter an der Bahnhofstraße 40 in Rheinberg vorbereitet. Sie finden am 5., 12., 19. und 26. November – jeweils sonntags und jeweils von 11 bis 17 Uhr – statt.