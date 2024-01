Konzert in Rheinberg Zwei Tenöre singen Songs, die jeder kennt

Das Duo verspricht ein Programm, eine Mischung aus ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen sollen. Gleichzeitig präsentieren die Tenöre4you in diesem Konzert einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Phantastische Songs und eine Licht-Show mit Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie Volare von Enrico Caruso, My Way, Marina, die Capri-Fischer, Time To Say Goodbye und viele andere.