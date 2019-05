Rettungsdienst in Rheinberg : DRK steht vor einer Zeit der Umbrüche

Rheinberg Der DRK-Stadtverband stellt sich schon jetzt auf personelle Neuerungen nein. Und er plant den Umbau des Standortes am Melkweg.

Zum Einstieg hörte man in der großen Halle des DRK-Stadtverbandes Sirenengeheul – nicht von einem aktuellen Einsatz, sondern vom Video-Einspieler vom Evakuierungseinsatz des DRK in einem Altenheim in Ratingen, den Stadtverbandsvorsitzender Günter Köster nach einigen Versuchen an seinem neuen Laptop mit Ton und Bild präsentierte.