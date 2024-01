Kundgebung auf dem Großen Markt Rheinberger sollen am 17. Februar Flagge zeigen

Gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist in den vergangenen Tagen und Wochen an vielen Orten und in vielen Städten demonstriert worden. In Städten wie Köln, Berlin oder München kamen Zehntausende, um Farbe zu bekennen. Dass Rheinberg erst Mitte Februar aufsteht, sei überhaupt nicht schlimm, sagte einer der Organisatoren von Berka Bleibt Bunt. „Das Aufbegehren gegen rechts ist ja kein Strohfeuer. Das Thema wird uns ja noch länger begleiten. Von daher sind wir mit unserer Veranstaltung auf keinen Fall zu spät.“ Die Veranstraltung ist bei der Kreispolizeibehörde angemeldet.