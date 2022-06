Kaffeekonzert in der Rheinberger Kirche : Erst jiddische Musik, dann Kuchen

Rheinberg Das erste Kaffeekonzert fand nach der Corona-Pause in der Evangelischen Kirche in Rheinberg statt. Die Kulturkonzerte nennt Kirchenmusiker Michael Wulf-Schnieders jetzt Kaffeekonzerte.

Anders als bei Klezmer-Melodien üblich, bot das 45-minütige Konzert nicht die sehnsuchtsvollen, oft melancholischen Klangbilder, sondern fröhlich-eingängige Musik. „Diese Art passt einfach zum jiddischen Humor, der das Unerwartete in sich hat“, so Michael Wulf-Schnieders. Klezmer-Melodien, die vielfach auf Hochzeiten und Festen gespielt wurden, haben ihren Ursprung in Mittel- und Osteuropa. Sie etablierten sich nach den vielfältigen Vertreibungen in den neuen jüdischen Gemeinden.

In Rheinberg sorgten die fünf der acht Flötistinnen, Anke Nothers (Bass), Beate Bauer (Sopran), Fridegart Radloff (Alt), Eva Haas (Tenor) und Magdalene Tomberg (Sopran/Tenor), für einen besonderen Ohrenschmaus. Mit dem ersten Kaffeekonzert knüpft Wulf-Schnieders an die sonntäglichen Kulturkonzerte an. Pandemiebedingt musste diese Reihe pausieren. Der Neustart in abgespeckter Form ist am Sonntag gelungen. Im Anschluss gab es ebenfalls gegen Spende Kaffee und Kuchen. Der Erlös, so Wulf-Schnieders, kommt in die Rücklage für Kirchenmusik. Damit können Chorfreizeiten und Fortbildungen finanziert werden.