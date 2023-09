Projekt der Kindernothilfe in Rheinberg Berichte wie aus Katastrophenfilmen

Zainad Qadeer aus Pakistan zeigte in einem Video, wie eine ganze Stadt von einer Flutwelle weggerissen wurde, Häuserblocks wie Spielzeuge in sich zusammenfielen. „Von 736 Millionen direkt vom Klimawandel betroffener Menschen leben alleine 216 Millionen in Südasien“, so Zainad. Und obwohl zum Beispiel von den 250 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich nur ein Prozent in Pakistan produziert wird, liege ihr Heimatland weltweit an fünfter Stelle der vom Klimawandel betroffenen Länder. In Bildern zeigt sie, wie SchülerInnen an ihrer Schule Müll sammeln und Bäume pflanzen oder Solaranlagen aufstellen, doch das reicht laut Zainad Qadeer bei weitem nicht aus: „Wir brauchen endlich mehr Klimagerechtigkeit. Alleine die USA und China produzieren fast die Hälfte des Plastikmülls, betroffen ist aber die ganze Welt.“