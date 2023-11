Schulfest in Rheinberg Amplonius-Gymnasium feiert in den Advent und sammelt Spenden

Rheinberg · Am Rheinberger Gymnasium wird am Freitag, 1. Dezember, wieder „Advent am Amplonius“ gefeiert. Gleichzeitig sammelt die Schule wieder Spenden für das Lyceum in Lemberg in der Ukraine.

29.11.2023 , 15:36 Uhr

Schon während der Corona-Zeit wurden am Amplonius-Gymnasium Hilfspakete für die Partnerschule in Lemberg gepackt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Traditionell feiert das Rheinberger Amplonius-Gymnasium am Freitag vor dem ersten Advent das Schulfest „Advent am Amplonius“. Dazu lädt die Schulgemeinschaft auch jetzt wieder ein. Das Fest ist am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 21 Uhr. Es gibt Musikbeiträge, die Cheerleader tanzen, Leckereien werden angeboten und Weihnachtsdeko verkauft. Begonnen hat die Advent-am-Amplonius-Woche mit einer Spendensammlung für die Partnerschule in der Ukraine, die bis Freitag läuft. Vor Weihnachten sollen wieder viele Hilfsgüter nach Lemberg geschickt werden. „Unsere Partnerschaft mit dem ökonomischen Lyceum in Lemberg ist lebendig“, so Schulleiter Marcus Padtberg. „Der Besuch der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine war beeindruckend und setzt sich in Form von Brieffreundschaften, Videocalls und so weiter fort.“ Spenden für die Ukraine zu sammeln, sei eine Herzensanliegen. Benötigt werden leichte, haltbare Lebensmittel, wie Müsliriegel, Instant-Suppen, Fertiggerichte, Nudeln, Reis und Tütensoßen, Tee und Kaffee (gerne auch Instant-Kaffee), Schokolade, Hygieneartikel, Socken, (Thermo-) Unterwäsche (ungetragen), Mützen und Schals, Decken, Schlafsäcke und Isomatten, Batterien und Taschenlampen, Verbandskästen (auch abgelaufene) sowie Kerzen. Die Spenden können bis Freitag, 1. Dezember, im Raum A1.01 der Schule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg abgegeben werden. Bei einer Abgabe am Schulfest „Advent am Amplonius“ erwartet die Spender eine besondere Überraschung.

