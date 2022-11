Geselligkeit in Rheinberg : Das älteste Mitglied der Pudellos kegelt noch mit 90

Geselligkeit in Rheinberg

Borth Im Jahr 1950 gegründet, kegeln die Pudellos mittlerweile bereits 72 Jahre zusammen. Coronabedingt konnte das Jubiläum leider vor zwei Jahren nicht gefeiert werden. Dies wurde jetzt im Restaurant „Zum Amphitheater“ in Birten zusammen mit den Frauen ausgiebig nachgeholt.

Günter Kamps ist mit fast 90 Jahren das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied im Kegelclub. Natürlich rückten immer wieder jüngere Kegler nach, das soll auch weiterhin im Klub so bleiben. Die Kegelbrüder Karl Baumann (Präsident), Otto Baumann, Helmut Stolze, Friedhelm Timp, Heinz-Hermann Imgrund, Klemens Zimmermann, Helmut Steinitz, Guido Baumann, Jörg Hackstein, Thorsten Bongers und Martin Kleintges-Topoll kegeln alle vier Wochen im Borther Hof. Viele Jahre war auch der Gasthof Zur Post, dessen Wirt Helmut Herr selbst Mitglied im Club Pudellos war, das Zuhause der zwölf Borther. Zum Jubiläum lebten die Erinnerungen an viele schöne Kegeltouren lebhaft auf – so ging’s zum 65-jährigen Bestehen im Jahr 2015 mit der Aida auf Kreuzfahrt nach Oslo und Kopenhagen.