Live-Musik in Rheinberg Danny Bryant zu Gast im Schwarzen Adler

Am Donnerstag, 7. Dezember, um 20 Uhr, gibt es das nächste Blues-Rock-Konzert im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum: Der britsche Gitarrist und Sänger Danny Bryant ist dann mit seiner Band zu Gast bei der Kulturinitiative. Bryant stellt sein Studioalbum „Rise“ vor, das Ende September erschienen ist. Der 42-jährige Bryant hat sich in der europäischen Bluesszene seit knapp zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht, indem er über 2500 Club- und Festivalauftritte absolviert hat, und gilt in der Branche als einer der Besten.