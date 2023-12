Blues-Rock live in Rheinberg Danny Bryant – wie ein Fels in der Brandung

„Take a breath, take your time, lift your body towards the skies“, singt Danny Bryant im Titelstück. Atme durch, nimm dir Zeit und strecke deinen Körper dem Himmel entgegen. Und: „Stand up and rise“ – Steh auf und erhebe dich. Genau das taten 200 Besucher im Schwarzen Adler. Sie erhoben und verneigten sich vor einem grandiosen Musiker. Am Ende fragte ein Zuschauer fassungslos: „Warum spielt so einer wie der eigentlich hier und nicht im Stadion?“