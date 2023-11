Festival in Moers Mutter, Tochter und Dackel bringen die Punkrockszene in Schwung

Ihr Label „Dackelton Records“ steuerte die Rheinbergerin Bianca Eysenbrandt bisher im Alleingang. Seit drei Jahren konzentriert sich die Musik-Managerin auf Punkrock. Dabei erwies sich die Zusammenarbeit mit der Band „Drei Meter Feldweg“ als überaus fruchtbar. „Während alle ihre Veröffentlichungen wegen Corona verschoben haben, haben wir es gewagt, ein Album rauszubringen, was sich als enormer Erfolg gezeigt hat“, so Bianca Eysenbrandt, die ihr Büro seit Kurzem am Nordring 6 in Rheinberg hat. Das Album „Gewinner“ habe die Band auf eine neue Stufe gebracht. Das Folgealbum „Durak“ stieg sogar in die Charts ein, Konzerte der Band sind größtenteils ausverkauft. Auch der Festivalsommer 2023 sei großartig gelaufen. Kurzum: Dackelton hat einen guten Namen in der Szene.