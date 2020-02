Sturmschaden : Dachverkleidung am Döner-Imbiss löste sich

Der Eigentümer des Hauses sorgte dafür, dass der Gefahrenbereich vor dem Döner-Imbiss abgesperrt wurde. Oben sieht man die herunterhängende Dachverkleidung. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In Rheinberg drohte am Montagmorgen durch den Sturm von einem Gebäude in der Innenstadt ein großes Stück der Dachverkleidung herunterzustürzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sturmtief Victoria tobte auch in Rheinberg, richtete aber vergleichsweise wenig Schaden an. In der Nacht zu Montag riss der Sturm an einem Haus an der Rheinstraße in der Rheinberger Innenstadt – Döner Imbiss Sarray – ein rund zwei Meter langes Stück aus der Dachverkleidung heraus. Es fiel nicht herunter, sondern blieb am Dach hängen. Der Eigentümer informierte die Feuerwehr, schnell war auch die Polizei vor Ort und sperrte den Bereich vor dem Gebäude ab, bis der Dachdecker eintraf und den Schaden behob.