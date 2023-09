Einsatz für die Rheinberger Feuerwehr Dachstuhl eines Reihenhauses in Alpsray brennt aus

Rheinberg-Alpsray · Vermutlich war ein Blitzeinschlag der Grund dafür, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Straße Am Rothen Busch in Alpsray in der Nacht zu Sonntag ausbrannte. Die Bewohnerin konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

17.09.2023, 15:45 Uhr

Vermutlich schlug der Blitz in den Dachstuhl des Hauses ein. Mit Hilfe der Drehleiter löschte die Feuerwehr den Brand Foto: Feuerwehr Rheinberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg voll beschäftigt. Alle sechs Einheiten waren bei mehreren Einsätzen gefordert und im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren gerade erst von einem Fehlalarm aus Millingen zurückgekehrt, wo im Alina Event Center an der Saalhoffer Straße um 0.10 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, da sprangen die Melder erneut an. Während sich über Rheinberg ein heftiges Gewitter entlud, wurde gegen 1.30 Uhr ein Dachstuhlbrand in Alpsray gemeldet. Der Dachstuhl des Reihenendhauses an der Straße Am Rothen Busch stand in Flammen. Da die Bewohnerin das Gebäude bereits verlassen hatte, begann die Feuerwehr umgehend unter schwerem Atemschutz zu löschen. Zusätzlich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um von außen das Dach teilweise zu öffnen und das Feuer auch von dort aus zu bekämpfen. Die Trupps waren schnell, so dass der Schaden auf eine relativ kleine Dachfläche habe begrenzt werden können. Eine auf dem Dach montierte PV-Anlage blieb unversehrt. Auch die Besatzung der Drehleiter arbeitete unter schwerem Atemschutz. Die Anfahrt zur Einsatzstelle habe sich sich für nachrückende Einheiten relativ schwierig gestaltet, da auf der Anfahrt durch den Starkregen die Straßen teils unter Wasser standen. Auch während der Löscharbeiten kam es zu starken Schauern. Die Nachbarhäuser seien evakuiert worden. Die Bewohnerin des vorerst unbewohnbaren Brandhauses kam bei Familienmitgliedern unter. Der Schaden sei groß, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ursache für den Brand war möglicherweise ein Blitzeinschlag. Einer der 45 in Alpsray eingesetzten Feuerwehrleute verletzte sich leicht, als er ausrutschte. Noch während sich die Einheiten Millingen, Ossenberg und Rheinberg im Einsatz befanden, wurde ein vollgelaufener Keller in Borth um 2.15 Uhr gemeldet. Er wurde mit einer Tauchpumpe entwässert. Nahezu zeitgleich löste gegen 2.40 Uhr die Brandmeldeanlage im Rheinberger Stadthaus aus. Auch Drehleiter der Feuerwehr Kamp-Lintfort unterstützt. kam zum Einsatz. Bei allen vier Einsätzen waren 75 Wehrkräfte im Einsatz. Erst gegen 5.30 Uhr war Feierabend für die Helfer.

(up)