Feuerwehreinsatz am Rheinberger Annaberg : Dachgeschoss am Drosselweg ausgebrannt

Die Feuerwehr setzte bei dem Feuer am Annaberg auch die Drehleiter ein. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Am Drosselweg am Rheinberger Annaberg ist das Dachgeschoss einen Wohnhauses ausgebrannt. Zum Zeitpunkt des Feuers habe sich niemand mehr in dem Gebäude befunden, teilte die Rheinberger Feuerwehr am Dienstag mit.

Um 19.35 Uhr waren am Montagabend in der Rheinberger Innenstadt die Sirenen angesprungen. Es steige „verdächtiger Rauch“ auf, hatte es in der Alarmierungsmeldung geheißen. Wenig später waren auch schon die Einsatzfahrzeuge unüberhörbar und mit Blaulicht unterwegs. Noch während die ersten Einheiten den Einsatzort erreichten, stand bereits fest: Es handelte sich um einen Dachstuhlbrand. Deshalb sei sofort ein weiterer Löschzug alarmiert worden.

Die Feuerwehrleute löschten die Flammen von innen und außen. Zusätzlich wurde die Drehleiter mit einem Wenderohr in Stellung gebracht. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Allerdings seien die Nachlöscharbeiten einzelner Glutnester aufwendig gewesen, da das Dach mit Holzfaserdämmung ausgekleidet war und immer wieder kleinere glimmende Stellen aufgefunden werden konnten. Das Haus am Drosselweg war eingerüstet. Ob Dacharbeiten im Gange oder in Vorbereitung waren, war unklar. Verletzt wurde niemand.

Als die Löscharbeiten abgeschlossen waren, übernahm wie immer in solchen Fällen die Kriminalpolizei, um herauszufinden, was die Brandursache war. Eingesetzt waren die Feuerwehr-Einheiten Rheinberg, Millingen und Pelden. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

(up)