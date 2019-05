Chorgeburtstag : Geburtstagsfeier wird zum Gemeindefest

Dörte Schültingkemper (rechts), aktive Sängerin und zweite Vorsitzende des Chores Da Capo, bedankte sich mit Socken bei Chorleiterin Barbara Kleintges-Topoll für deren Engagement. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Wallach Zehn Jahre Da-Capo-Chor mit viel Musik: Im evangelischen Gemeindehaus Wallach blieb am Sonntag kein Stuhl frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Es hatte schon etwas von einem Gemeindefest, was sich da am Sonntag über den Tag verteilt im evangelischen Gemeindehaus in Wallach an der Wilhelmstraße abspielte. Gefühlt das halbe Dorf schien der Einladung des von Barbara Kleintges-Topoll geleiteten Da-Capo-Chores gefolgt zu sein, um bei Grillfleisch, Cocktails, Kaffee und Kuchen das besondere Jubiläum des 50-köpfigen Chores miteinander zu begehen.

„Meine größte Sorge war, dass niemand kommt“ – mit diesen Worten übte sich eine überglückliche Chorleiterin in Understatement. Tatsächlich reichten die Stühle im Gemeindehaussaal nicht aus. „Aber als wir im Gottesdienst sahen, wie viele Vorstände, Ortsvereine und ehemalige Mitglieder da sind, wusste ich, es ist alles in der rechten Bahn“, sprach Kleintges-Topoll von einem „überwältigenden Gefühl, Menschen zu sehen, die uns alle wohlgesonnen sind“.

Info Der Chor und sein Repertoire Programm In mehreren Musikblöcken zeigten die Sänger, wie breit sie gesanglich aufgestellt sind – sie singen Volkslieder ebenso wie Songs von Elvis, Abba oder den Ärzten, bei denen das Publikum die Texte mitverfolgen und mitsingen konnte.

Zu diesen „Wohlgesonnenen“ gehörte auch Hans-Joachim Günther. „Der Chor hat Integrationsfunktion und hilft, dass die Ortsteile zusammenwachsen. Er signalisiert auch Zusammenhalt“, machte der Präsident des Bürgerschützenvereins „Wilhelm Tell“ deutlich, welche soziale Funktion ein Chor in der Gesellschaft haben kann. „Das Repertoire, die Freude und die Lebenslust, die sie vertreten“, das fasziniere ihn an dieser Gruppe, sagte auch der Leiter des Posaunenchors Borth/Wallach/Ossenberg, Dirk Wittfeld, voller Hochachtung.

Und auch Bürgermeister Frank Tatzel, der ja in Wallach lebt, und seine Frau Ingrid genossen an ihrem 30. Hochzeitstag Kaffee, Kuchen und den dargebotenen Gesang im Gemeindehaus. „Der Chor Da Capo ist eine Bereicherung für die Kulturlandschaft in der Stadt Rheinberg – ob bei privaten Feiern oder wie beim Neujahrsempfang auf der Bühne, wo er sein Können bewiesen hat“, machte das Stadtoberhaupt deutlich.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete der Gottesdienst in der Kirche. Noch nie habe sie das „Tibie paiom“ vom Chor so schon gehört, gestand Barbara Kleintges-Topoll im Anschluss. „Singen ist auch Verkündigung, und was der Chor im Gottesdienst singt, ist nicht nur eine Verschönerung.“ So machte Pfarrerin Ulrike Thölke vor den Gemeindegliedern deutlich, wie wichtig der Chor auch in diesem kirchlichen Rahmen ist. „Und bei Veranstaltungen wie dem Gemeinde- oder dem Weihnachtsfest sind er gar nicht wegzudenken.“

Ursprünglich war geplant, dass zahlreiche andere Gruppen oder Chöre den Nachmittag mitgestalten würden. Aber die Verpflichtungen der angefragten Kollegen hatten zur Neuausrichtung des Tagesplanes geführt. So bestritt dann der Chor – zeitweise vom Posaunenchor unterstützt – das Repertoire zu seinem zehnten Geburtstag überwiegend selbst.