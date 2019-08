Für freien Zugang zum Rhein : „Contra Rheinuferverbot“ wird eine Bürgerinitiative

Rheinberg Anwohner protestieren gegen das Verbot, einen Teil des Rheinufers in Rheinberg zu betreten. Nun wollen sie eine Bürgerinitiative gründen.

Am Donnerstag, 22. August, 19 Uhr, findet in der Gaststätte Zur Alten Apotheke am Großer Markt die Gründung der Bürgerinitiative „Contra Rheinuferverbot – Mein Vater Rhein“ statt. Jeder, der sich anschließen möchte, ist eingeladen, an der Gründungsversammlung teilzunehmen.